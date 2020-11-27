المصدرون الأتراك : السعودية أوقفت واردات اللحوم التركية ومنتجات أخرى

جدة - نرمين السيد - قال اتحاد المصدرين الأتراك، إن السعودية أوقفت رسميا فى وقت سابق من هذا الشهر، واردات اللحوم والبيض ومنتجات أخرى من تركيا بعد مقاطعة غير رسمية للسلع التركية بسبب توترات.





وكشف مصدرون أتراك عن تزايد العقبات أمام التجارة مع المملكة العربية السعودية فى ظل دعوات فى السعودية لحظر الواردات التركية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". وزعمت جمعية المصدرين الأتراك، أن الصادرات إلى السعودية تراجعت بنسبة 16% فى الأشهر العشرة الأولى من هذا العام إلى 2.23 مليار دولار. وتقول أنقرة إن الرياض أبلغتها بعدم وجود مقاطعة رسمية، لكن اتحاد المصدرين الأتراك قال إن وزارة التجارة التركية أبلغته بوجود تعليق لواردات بعض السلع التركية والذى تم فى وقت سابق من هذا الشهر. وجاء فى رسالة أطلعت عليها "رويترز" أنه "تم تعليق الواردات من بلادنا من اللحوم الحمراء ومنتجاتها واللحوم البيضاء ومنتجاتها ومنتجات المياه والبيض والعسل وكذلك الحليب وغيرها، وذلك اعتبارا من 15 نوفمبر الجارى".

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