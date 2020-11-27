نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يهدد بايدن برفض السماح له بدخول البيت الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهي ولايته، اليوم الجمعة، بانه لن يسمح لجو بايدن بدخول البيت الأبيض الأ إذا ثبت عدم تزويره للانتخابات

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "بايدن يمكنه دخول البيت الأبيض كرئيس فقط إن استطاع إثبات أن الـ 80 مليون صوت السخيف الذي حصل عليهم لم يكونوا مزيفين أو حصل عليهم بطريقة غير قانونية".

وأضاف: "عندما ترون ماذا حدث في ديترويت وأتلانتا وفيلاديلفيا وميلواكي. لقد كان هناك تزوير انتخابي كبير. لديه مشكلة كبيرة غير قابلة للحل".

وينذر تصريح ترامب بإمكانية وقوع عواقب حيال إمكانية تسليم السلطة بشكل سلس إلى بايدن في 20 يناير المقبل.