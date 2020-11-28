أخبار اليمن : 50 غارة إجرامية لطيران العدوان على 6 محافظات

50 غارة إجرامية لطيران العدوان على 6 محافظاتاستهدف طيران العدوان السعودي خلال الساعات الماضية محافظات صنعاء وعمران والحديدة وصعدة ومأرب والجوف بـ50 غارة، مخلفاً شهداء وجرحى ودماراً هائلاً في الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ4 غارات على منطقة عطان بينها واحدة على منتزه عطان وأخرى على صندوق النظافة، وغارتين على منطقة الحفا، وغارة على منطقة النهدين و3 غارات على الكلية الحربية ونادي اليرموك بالعاصمة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين ونفوق عدد من الخيول العربية الأصيلة.

وذكر المصدر أن الطيران المعادي عاود شن 4 غارات على منطقة الصمع بأرحب، و3 غارات على جبل عيبان في بني مطر، و3 غارات على ريمة حميد، وغارتين على منطقة جربان بمديرية سنحان في صنعاء.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان قصف بـ9 غارات الجبل الأسود بحرف سفيان، وغارة على المجمع الحكومي، وغارة على مبنى الأمن القديم، وغارة بجوار مضخة المياه بمحافظة عمران.

وأشار المصدر إلى أن المرتزقة فتحوا نيران أسلحتهم على قرية الفلاح بمديرية التحيتا، ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح بليغة، كما استهدفوا بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة قرية الزعفران في منطقة كيلو16، فيما شن الطيران غارتين على قرية الجربة بمديرية الدريهمي وغارتين على منطقة الجبانة شمال مدينة الحديدة.

ولفت المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف بـ7 غارات مناطق متفرقة شرقي مديرية الحزم بالجوف، وغارتين على مدريتي مدغل وصرواح في مأرب، وغارتين على منطقة الرصيفات بمديرية كتاف محافظة صعدة.