عاجل .. الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس وتفادى التصعيد بعد اغتيال فخرى زادة

جدة - نرمين السيد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم الجمعة، جميع الأطراف لضبط النفس وتفادى أى خطوات من شأنها أن تؤدى إلى التصعيد فى أعقاب اغتيال العالم النووى الإيرانى محسن فخرى زاده.





وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، فقد أكد فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام، فى بيان له، يوم الجمعة: "اطلعنا على التقارير حول اغتيال عالم نووى إيرانى بالقرب من طهران اليوم. نحن ندعو إلى ضبط النفس وضرورة تفادى أى خطوات من شأنها أن تؤدى إلى تصعيد التوترات فى المنطقة".

يذكر أن محسن فخرى زاده، أحد أبرز العلماء الإيرانيين المرتبطين بالبرنامج النووى، اغتيل فى إيران فى وقت سابق اليوم الجمعة. وقال قائد الجيش الإيرانى اللواء عبد الرحيم موسوى، فى تصريحات أدلى بها، اليوم الجمعة، إن طهران تحتفظ بحق "بالانتقام".

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