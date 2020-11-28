الاتحاد من أجل المتوسط يعلن 28 نوفمبر اليوم الدولى للبحر الأبيض

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدول الأعضاء فى الاتحاد من أجل المتوسط يوم 28 نوفمبر يوما دوليا للبحر الأبيض المتوسط، ليتم الاحتفال به من الآن فصاعدًا كل عام من قبل جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد من أجل تعزيز هوية متوسطية مشتركة والتبادلات بين الثقافات.





جاء الإعلان عقب المنتدى الإقليمى الخامس لوزارء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط الذى انعقد، اليوم الجمعة، عبر وسائل الاتصال المرئى تحت عنوان "25 عامًا: بناء متوسطى أقوى" وشاركت فيه مصر.

يهدف الاحتفال باليوم الدولى للبحر الأبيض المتوسط إلى المساعدة فى تعزيز هوية متوسطية مشتركة ورفع مستوى الوعى بالجهود التى تبذل فى المنطقة لدفع التعاون والتكامل فى المنطقة الأورو-متوسطية.

وأكد المشاركون بالمنتدى أن البعد الثقافى سيكون أيضًا مكونًا مهمًا لأنه سيوفر فرصة لإقامة الفعاليات والمعارض والمهرجانات فى جميع أنحاء المنطقة بهدف تعزيز الروابط بين الضفتين وتعزيز التبادل والحوار بين الثقافات واحتضان التنوع فى المنطقة.

واحتفلت النسخة الخامسة للمنتدى الإقليمى للاتحاد من أجل المتوسط بذكرى إطلاق عملية برشلونة فى عام 1995، حيث حدد وزراء الخارجية خلال اجتماعهم المجالات ذات الأولوية لتعزيز التعاون والتكامل فى المنطقة الأورومتوسطية.

واستعرض وزراء الاتحاد من أجل المتوسط التقدم المحرز حتى الآن، وناقشوا سبل المضى قدمًا لبناء مجتمعات شاملة، لا سيما مع الأخذ فى الاعتبار تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على النمو الاقتصادى والتماسك الاجتماعى.

واتفق الوزراء على توجيه الجهود بشكل خاص فى العام المقبل نحو المزيد من تكامل الاقتصادات من خلال تعزيز التجارة والاستثمار وتشجيع العمل المناخى ونماذج النمو المستدامة ودعم التحول الرقمى مع الحفاظ على تركيز الاتحاد من أجل المتوسط طويل الأمد على كل من تمكين المرأة وتوظيفها لا سيما بين الشباب.

وسبق المنتدى الإقليمى للاتحاد من أجل المتوسط اجتماع وزارى للجوار بين الاتحاد الأوروبى والجنوب لتحديد أفضل طريقة للمضى قدمًا معًا عند تجديد شراكتهما على النحو المحدد فى سياسة الجوار الأوروبية الجديدة، كما أقيم منتدى المجتمع المدنى الافتراضى لعرض 25 مبادرة تعاون إقليمى روج لها المجتمع المدنى فى مجالات رئيسية على رأسها تغير المناخ وتمكين المرأة وبطالة الشباب.

ترأس المنتدى الإقليمى الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وأيمن الصفدى وزير الخارجية والمغتربين الأردنى، بحضور السفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط و وزيرة الشئون الخارجية والاتحاد الأوروبى والتعاون الإسبانية، أرانشا جونزاليس لايا.