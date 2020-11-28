تركيا: الشراكة مع السعودية في صالح المنطقة بأكملها

التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مؤكدا أن الشراكة بين بلاده والسعودية في صالح المنطقة كلها.
وقال الوزير التركي في تغريدة على تويتر إنه التقى بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحات على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.
وأضاف أوغلو "نولي أهمية لعلاقتنا مع المملكة العربية السعودية"، وفقا لوسائل إعلام تركية رسمية.
وتابع الوزير التركي "الشراكة القوية بين تركيا والمملكة العربية السعودية ليست لصالح البلدين فحسب، بل للمنطقة بأكملها".
وجاء اللقاء التركي السعودي، بعد اتصال نادر بين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 20 نوفمبر الجاري.
وشهدت العلاقات السعودية التركية توترا مؤخرا، حيث انطلقت حملة شعبية واسعة لمقاطعة المنتجات التركية، في ظل سياسات النظام التركي المزعزعة للاستقرار بالمنطقة.
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