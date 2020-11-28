السودان يطالب باتفاق ملزم بشأن سد النهضة يضمن سلامة خزان الروصيرص

أكد السودان ضرورة أهمية التوصل إلى اتفاقية قانونية ملزمة بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بحيث لا يتأثر خزان سد الروصيرص نظرا لقربه من السد الإثيوبي.

وأشار البروفيسور محمد عكود عثمان عضو وفد التفاوض السوداني حول سد النهضة، إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لخزان الروصيرص فى رى المشاريع القومية، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأضاف المسؤول السوداني أن 70% من مشاريع السودان تعتمد على خزان الروصيرص و 20 مليون سودانى يمثلون 50٪ من سكان السودان تقوم حياتهم على مياه النيل الازرق.

وأوضح أن هناك 4 مليارات متر مكعب تخزن سنويا فى خزان الروصيرص، تنتظر لرى مشروعات زراعية مستقبلية مدروسة فى مساحة مليون ونصف مليون فدان سوف تضاف للرقعة الزراعية الحالية. .

وأكد عكود أهمية تغيير منهجية التفاوض في ملف سد النهضة، ومنح خبراء الاتحاد الأفريقي دور أكبر في التفاوض نظرا لعدم التوصل الى أى تقدم فى الجولات السابقة.

وكانت إثيوبيا أعلن في وقت سابق بدء توليد الكهرباء من سد النهضة بحلول شهر يونيو من العام القادم 2021.

بينما أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن ملف سد النهضة يتعلق بالأمن القومي السوداني.