حصيلة مرعبة.. إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 13 مليون حالة

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم السبت، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 13 مليون حالة.

ومساء أمس، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها،، إن إصابات كورونا فى البلاد وصلت إلى 12 مليونا و823092 حالة بزيادة 324358 حالة على إحصائها السابق.

وأضافت أن عدد المتوفين بالمرض ارتفع إلى 262673 حالة.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، ثبتت إصابة ما لا يقل عن 12.8 مليون أمريكي بفيروس كورونا حتى الخميس، حيث أفاد مشروع تتبع انتشار كوفيد-19، أن ما يقرب من 90 ألف شخص في الولايات المتحدة قد تم نقلهم إلى المستشفى بسبب الفيروس التاجي منذ يوم الأربعاء، مع ارتفاع معدلات الإصابة بمعدل غير طبيعي على مدار الـ 16 يوما الماضية.

وحث خبراء الصحة الأمريكيين على إعادة تصور عيد الشكر وموسم عطلة 2020 وتجنب الأماكن التي يمكن أن يصابوا فيها بالفيروس أو ينقلونه، حيث طلبت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من الناس تجنب الاختلاط بين الأسر وأن تكون التجمعات صغيرة لمدة قصيرة وفي الهواء الطلق إن أمكن.

وصنف مركز السيطرة على الأمراض، التجمعات المتوسطة بأنها عالية المخاطر، خاصة أنه في الوقت الحالي يوجد تزايد هائل في حالات الإصابة وفرص نقل العدوى، وأوصى المركز أيضا بضرورة تجنب العائدين من السفر، أو السفر بشكل عام.

وبلغ عدد الأشخاص الذين جرى فحصهم للكشف عن فيروس كورونا في أمريكا اعتبارًا من الخميس 186 مليونًا بزيادة 0.6% مقارنة بالوقت نفسه الأربعاء.

ووفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، وأوردتها وكالة "بلومبرج"، أمس الجمعة، فقد زادت الفحوص الأمريكية بنسبة 0.6% أي أقل من المتوسط اليومي خلال الأسبوع الماضي البالغ 0.8%.

وسجلت نيويورك أكبر عدد من الفحوص خلال اليوم الماضي، ليصل العدد الإجمالي لها في الولاية إلى 18.7 مليون، بزيادة قدرها 1.2%.

وجرى فحص حوالي 57% من سكان الولايات المتحدة، بناء على تقديرات مكتب التعداد الأمريكي لعام 2019.

ومن المنتظر أن تصدر إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قرارها بشأن الاستخدام العاجل للعقار الذي تنتجه شركة فايزر للوقاية من كوفيد-19 في العاشر من ديسمبر.

وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بأن تكون مكافحة الجائحة على قمة أولوياته عندما يتولى منصبه في 20 يناير وسيلقي كلمة بهذا الشأن الأربعاء.