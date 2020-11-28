فيديو : لا تتحدث مع الرئيس بهذه الطريقة.. مشادة بين ترامب وصحفى بسبب بايدن

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ولأول مرة إنه سيغادر البيت الأبيض إذا كانت أصوات المجمع الانتخابى لصالح منافسه الديمقراطى جو بايدن، مؤكدا فى الوقت ذاته على أنه غير مستعد للتنازل.





وخلال مؤتمر صحفى سأل أحد المراسلين ترامب إن كان سيغادر البيت الأبيض إذا ما تم إعلان فوز بايدن فى الـ14 من ديسمبر المقبل، فقال ترامب: "بالطبع سأفعل وأنت تعلم ذلك"، مضيفا دون تقديم دليل: "سيكون أمرا صعبا للتنازل لأنه كان هناك تزوير ضخم".

وتابع ترامب قائلا: "لمعرفة ما إذا كان بإمكانى تحريك هذه الأدوات بهذه السرعة.. الوقت ليس فى صالحنا.. كل شيء آخر فى صالحنا.. الحقائق فى صالحنا".

وكرر ترامب زعمه بأن "الانتخابات كانت عملية احتيال واسعة النطاق"، مشيرا إلى أن هذا يجب أن لا يحدث فى الولايات المتحدة.

وشبه الرئيس الأمريكى الانتخابات الأمريكية كتلك التى تدور رحاها فى دول العالم الثالث.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، لم يكد ترامب يكمل كلامه حتى قاطعه الصحفى مرة ثانية بالسؤال، حيث قال الصحفى "فقط للتوضيح.. إذا صوتت الهيئة لصالح بايدن فهل ستتنازل؟"، فرد عليه ترامب بالقول: "حسنا، إذا فعلوا ذلك فقد ارتكبوا خطأ لأن الانتخابات كانت عملية احتيال".

لكن وبمجرد مقاطعة الصحفى مرة أخرى لحديث ترامب، اشتاط الأخير غضبا وقال له "لا تتحدث معى بهذه الطريقة.. أنت مجرد إنسان خفيف الوزن.. لا تتحدث معى بهذه الطريقة، أنا رئيس الولايات المتحدة.. لا تتحدث مع الرئيس بهذه الطريقة.".