الجيش الإثيوبى يسيطر على بلدة تقع شمال عاصمة إقليم تيجراى

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة البث الإثيوبى المرتبطة بالدولة "فانا" عن سيطرة الجيش الإثيوبى على بلدة ويكرو التى تبعد نحو 50 كيلومترا إلى الشمال من مقلى عاصمة إقليم تيجراى بعد أن أعلن رئيس الوزراء آبى أحمد ، بدء المرحلة النهائية من هجوم القوات الاتحادية على الإقليم.





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