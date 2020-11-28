حالات مستوردة.. الصين تسجل 6 إصابات جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت لجنة الصحة الوطنية فى الصين، اليوم السبت، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة أن جميع الإصابات هى لحالات وافدة من الخارج فيما يعرف بـ"الحالات المستوردة".





ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، أعلنت السلطات الصحية فى الصين تعافى 24 مصابًا من وباء كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما وصل عدد الحالات النشطة فى البلد الآسيوى إلى 285 حالة، بينها 259 حالة لوافدين من الخارج، وبينهم 8 إصابات خطيرة. ولم تشر لجنة الصحة الوطنية الصينية إلى وقوع حالات وفاة جديدة بسبب وباء كورونا "كوفيد-19"، لتستقر حصيلة الوفيات المسجلة منذ مايو الماضى عند 4.634 حالة وفاة. يذكر أن الصين سجلت رسميًا 86.501 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة فى أراضيها.

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