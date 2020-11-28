رئيس إيران يتهم إسرائيل باغتيال العالم النووى فخرى زاده

جدة - نرمين السيد - اتهم الرئيس الإيرانى حسن روحانى، إسرائيل بقتل العالم النووى والمدير الأول للبرنامج النووى فى إيران محسن فخرى زادة، حسبما نقلت قناة "العربية" عن وسائل إعلام محلية، منذ قليل.





وبحسب وسائل الإعلام، اليوم السبت، قال روحانى إن مقتل المدير الأول للبرنامج النووى الإيرانى محسن فخرى زاده لن يبطئ مسار إيران النووى.

وكانت الأمور تصاعدت بين إيران ودول الغرب الموقعة على الاتفاق النووى الإيرانى الموقع عام 2015، حيث أكدت التقارير أن إيران تخلت عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وشرعت بالفعل فى تخصيبه بدرجات عالية تؤكد عزم إيران على استخدام الطاقة النووية للأغراض غير السلمية.

وإلى جانت العقوبات الأمريكية الموقعة على إيران بسبب خروقات الاتفاق النووى، أصدر الثلاثى الأوروبى "فرنسا وألمانيا وبريطانيا" بيانًا يرفضون فيه خروقات طهران للاتفاق النووى، وذلك فى أعقاب اجتماع بين وزراء خارجية الدول الثلاث، وطالبوا إيران بشدة إلى الكف عن انتهاك الاتفاق، والعودة للالتزام بتعهداتها النووية بالكامل.