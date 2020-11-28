- 1/2
- 2/2
وبحسب وسائل الإعلام، اليوم السبت، قال روحانى إن مقتل المدير الأول للبرنامج النووى الإيرانى محسن فخرى زاده لن يبطئ مسار إيران النووى.
وكانت الأمور تصاعدت بين إيران ودول الغرب الموقعة على الاتفاق النووى الإيرانى الموقع عام 2015، حيث أكدت التقارير أن إيران تخلت عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وشرعت بالفعل فى تخصيبه بدرجات عالية تؤكد عزم إيران على استخدام الطاقة النووية للأغراض غير السلمية.
وإلى جانت العقوبات الأمريكية الموقعة على إيران بسبب خروقات الاتفاق النووى، أصدر الثلاثى الأوروبى "فرنسا وألمانيا وبريطانيا" بيانًا يرفضون فيه خروقات طهران للاتفاق النووى، وذلك فى أعقاب اجتماع بين وزراء خارجية الدول الثلاث، وطالبوا إيران بشدة إلى الكف عن انتهاك الاتفاق، والعودة للالتزام بتعهداتها النووية بالكامل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس إيران يتهم إسرائيل باغتيال العالم النووى فخرى زاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.