الصحة التونسية: شفاء 68 ألفًا و464 حالة من فيروس كورونا



وأوضحت الوزارة - في بيان مساء اليوم الجمعة - أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 4 آلاف 477 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 290 حالة، إلى جانب 125 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وكانت وزارة الصحة التونسية، قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 72 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3106 حالات، فيما سجل 1295 إصابة جديدة، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 93 ألفًا و770 إصابة.

وعلى الرغم من النتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم،إلا أنه ولأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا، تنضم منظمة الصحة العالمية إلى قائمة المتفائلين بقرب التخلص من هذا الكابوس،حيث توقع مدير برامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان،عودة العالم إلى الوضع الطبيعي العام المقبل مع ظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وقال مسؤول الصحة العالمية إن هذه اللقاحات، بالإضافة الى الإجراءات الحالية، ستمكن من تفادي الإغلاق وتحقيق السيطرة الفعالة على المرض. وقد سارعت العديد من الدول لوضع خطط للاستفادة من اللقاحات في أقرب الآجال، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تسليم لقاح فيروس كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل. وأكد ترامب أن العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الطبي وكبار السن سيكونون أول المستفيدين من اللقاح، بينما يتوقع أن تشمل الفئة التالية العاملين في المجالات الأساسية والوظائف التي لا يمكن إنجازها من المنزل. ووسط هذا التفاؤل تشتد المنافسة بين منتجي اللقاحات فقد أعلنت روسيا التوصل لاتفاق مع الهند يهدف إلى إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا من اللقاح الروسي سبوتنيك المضاد لفيروس كورونا. وستعمل مجموعة هيتيرو الهندية بموجب الاتفاق على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح داخل الهند سنويا.

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