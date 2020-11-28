13088821 مليون إصابة كورونا في أمريكا والحصيلة اليومية في زيادة

رغم تشديد بعض الولايات الأمريكية الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إلا أن الأعداد التي أصيبت بالمرض واصلت الارتفاع، حيث تجاوزت رقمًا مليونيًا صعبًا هو الأكبر في العالم، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وصلت أمريكا الـ13088821 مليون حالة Covid-19، بما في ذلك 264858 ألف حالة وفاة، منذ ظهور الوباء حتى الآن، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

وخلال الساعات الماضية، تم تسجيل حصيلة جديدة تجاوزت رقم المائتي ألف، فسجلت جهود الفحص 205557 آلاف حالة جديدة و1404 حالة وفاة جديدة.

تشمل مجاميع الفحص، حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى، بالإضافة إلى حالات تمت إعادتها إلى الداخل.



وقال مسئولو الصحة إن أكثر من عشرين شخصًا ثبتت إصابتهم بـ Covid-19 بعد المشاركة في بطولات كرة السلة للشباب هذا الشهر في صالة ألعاب رياضية في شمال كاليفورنيا.

وذكرت المقاطعة أن البطولات أقيمت على الرغم من حظر الولاية المتعلق بالوباء للمسابقات الرياضية للشباب، وعلى الرغم من السماح بتدريب الشباب وتكييفهم مع التباعد والقيود أخرى، إلا أن المسابقات والبطولات غير مسموح بها.

وقال مسئول الصحة المؤقت في المقاطعة، الدكتور روب أولدهام، لـCNN "لسوء الحظ، لم يستجب مركز كورتسايد لكرة السلة لنصائحنا على مدى عدة أشهر".

في هذه الأثناء، أعلنت هيئة الصحة العامة، أنه سيتم حظر جميع التجمعات العامة والخاصة مع أشخاص خارج منزل واحد لمدة ثلاثة أسابيع في مقاطعة لوس أنجلوس اعتبارًا من يوم الاثنين للحد من انتشار فيروس كورونا غير المسبوق.

وقالت الهيئة بالمقاطعة: "مع استمرار حالات Covid-19 الجديدة عند مستويات تنذر بالخطر واستمرار زيادة عدد الأشخاص في المستشفى، سيتم إصدار أمر صحي مؤقت في مقاطعة لوس أنجلوس يتطلب إجراءات أمان إضافية عبر القطاعات".

يأتي الأمر بعد أيام من إعلان المقاطعة عن عدد قياسي من الإصابات الجديدة بـ Covid-19، وهو أعلى عدد للوفيات منذ شهور، وزيادة في المستشفيات.

يحث مسئولو الصحة بالمقاطعة جميع السكان على البقاء في المنزل قدر الإمكان وارتداء الكمامات عندما يكونون في الخارج، حتى عند ممارسة الرياضة في المنتزهات والشواطئ.

ووفقًا للبيان الصحفي، سيتم تخفيض الحد الأقصى للإشغال بالشركات إلى 30٪، وسيتم تقليص الإشغال إلى 20٪ للأعمال غير الضرورية وخدمات العناية الشخصية والمكتبات.



وسيكون الأمر الصحي الجديد ساري المفعول حتى 20 ديسمبر.