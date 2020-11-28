اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، إسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة قرب طهران. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني قوله إن مقتل العالم النووي محسن فخري زادة لن يبطئ المسار النووي الإيراني. وأشار روحاني إلى أن عملية اغتيال العالم فخري زاده تظهر مدى يأس العدو. وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت، أمس الجمعة، مقتل العالم النووي محسن فخري زاده بتفجير استهدف سيارته قرب العاصمة طهران. بدوره، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتيال فخري زاده. في المقابل، تعهد الحرس الثوري الإيراني بالانتقام لمقتل العالم المسؤول عن تطوير برنامج إيران النووي، موجها اتهامات مماثلة لإسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الإيراني يتهم إسرائيل باغتيال العالم النووي فخري زادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.