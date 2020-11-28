الصحة العالمية: 60 إلى 70% من السكان بحاجة إلى تحصين من كورونا

قالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية إن دراسات النماذج في ظل ظروف معينة تظهر أن حوالي 60 إلى 70% من السكان بحاجة إلى أن يكونوا محصنين لكبح أو وقف انتقال كوفيد-19.
وفي معرض إشارتها إلى أن منظمة الصحة العالمية لا تستطيع أن تحدد العدد الدقيق لنسبة السكان الذين يحتاجون إلى التحصين، قالت كاثرين أوبراين، مديرة إدارة التحصين واللقاحات والبيولوجيا في منظمة الصحة العالمية، خلال إحاطة افتراضية، إن "الإجابة على ذلك يمكن أن تأتي من دراسات النماذج".
وأشارت إلى أن "دراسات النماذج هذه في ظل ظروف متنوعة خلصت إلى أن حوالي 60 إلى 70 في المائة من السكان يحتاجون إلى أن يكونوا محصنين، ويفترض أن يكون ذلك من أجل تحقيق خفض أو وقف لانتقال الفيروس".
وأضافت أن "هذا يعتمد بالطبع على ما سيكون عليه أداء اللقاحات".
وتجاوز عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 على مستوى العالم عتبة الـ61 مليونا، فيما تخطى عدد الوفيات 1.4 مليون، وفقا لأحدث البيانات الواردة من جامعة جونز هوبكنز.
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