الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على شركات صينية وروسية

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية جديدة على شركات صينية وروسية، متهمة إياها بدعم تطوير البرنامج النووي الإيراني.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية صباح اليوم السبت :" لقد فرضنا إجراءات عقابية على شركتين مقرّهما في الصين هما "شنجدو بِست نيو ماتيريالز" و"زيبو إيليم ترايد"، وعلى شركتين مقرّهما في روسيا هما "نيلكو جروب" و"جوينت ستوك كومباني إيليكون".
وأضاف بيان الوزير الأمريكي:" أن هذه الشركات وفرت تكنولوجيا متطورة ومعدات لبرنامج الصواريخ النووية الإيراني"، مشيرا إلى أنها ستُواجه قيودا لمدة عامين.
وتابع بومبيو في بيانه، قائلا: "سنواصل استخدام كل العقوبات المتوافرة لدينا لمنع إيران من زيادة قدراتها النووية".
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