إصابة 7 أشخاص في انفجارين منفصلين بالعاصمة الأفغانية كابول

أكدت شرطة العاصمة الأفغانية كابول إصابة 7 أشخاص على الأقل بجروح في انفجارين منفصلين ناجمين عن استخدام عبوة ناسفة مغناطيسية في المدينة صباح اليوم، السبت.
وقالت شرطة كابول - في بيان أوردته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم، السبت - إن التفجير الأول وقع في منطقة "خير خانا" ونجم عن انفجار عبوة ناسفة مغناطيسية مثبتة في سيارة دفع رباعي (لاند كروزر)؛ ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح.
فيما ذكرت الشرطة - في بيان آخر - أن انفجارا ثانيا وقع في بلدة "أوميد سابز" وأدى إلى إصابة 3 أشخاص، مشيرة إلى أن السبب وراء وقوع الانفجار عبوة ناسفة مغناطيسية تم تثبيتها في سيارة.
ولم تعلن أي جهة، من بينها حركة طالبان، مسئوليتها عن الانفجارين حتى الآن.
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