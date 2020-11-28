لأول مرة.. اليابان تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ بداية الأزمة

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم السبت عن تسجيل 2530 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى زيادة يومية في الإصابات الجديدة منذ بدء الوباء، وفق ما ذكرت سي إن إن.

وأضافت الوزارة أن عدد القتلى ارتفع أيضا بنسبة 23 شخصا أمس الجمعة.

وترفع الأرقام الجديدة العدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى 142.780 حالة ، بما في ذلك 2087 حالة وفاة.

وبوجه عام ، غادر المستشفى 116778 مريضا ، في حين أن 435 مريضا في حالة حرجة ويتلقون العلاج.

تعرضت العاصمة طوكيو لضربة شديدة بشكل خاص حيث تم رصد انتشار وبائي فيها، وسجلت المدينة 570 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة ، مسجلة أعلى إجمالي يومي لها حتى الآن ، وفقا لوزارة الصحة.

يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في طوكيو الآن 39649 حالة ، مع 488 حالة وفاة.

من جانبها، وصلت أمريكيا الـ13088821 مليون حالة Covid-19 ، بما في ذلك 264858 ألف حالة وفاة ، منذ ظهور الوباء حتى الآن ، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

وخلال الساعات الماضية، تم تسجيل حصيلة جديدة تجاوزت رقم المائتي ألف.

وسجلت جهود الفحص 205557 آلاف حالة جديدة و 1404 حالة وفاة جديدة.

وتشمل مجاميع الفحص، حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى ، بالإضافة إلى حالات تمت إعادتها إلى الداخل.

وتحتل أمريكا الصدارة العالمية في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ويأتي بعدها الهند والبرازيل وروسيا.