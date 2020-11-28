تمهيدا لتوزيعه.. بدء عمليات النقل الجوي للقاح فايزر المضاد لكورونا

بدأ الطيران الأمريكي تسيير رحلات مكثفة لبدء عملية توزيع لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، بينما تنتظر دول العالم صدور موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والجهات التنظيمية الأخرى، لبدء عملية التطعيم باستخدام اللقاح الواحد.

وذكرت صحيفية "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادرها أن شركة "يونايتد إيرلاينز" بدأت منذ يوم أمس الجمعة، تسيير رحلات طيران لنقل شحنات من لقاح شركة "فايزر" إلى بعض مراكز التوزيع.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الرحلات الأولية هي واحدة من سلسلة رحلات التوريد العالمية التي يتم التجهيز لها، لمواجهة التحدي اللوجيستي المتمثل في توزيع لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19".

وتأتي الخطوة استعدادا للبدء الفوري في عملية توريد اللقاح إلى دول العالم، فور صدور موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والسلطات الصحية في البلدان الأخرى.

وقالت الصحيفة إن "يونايتد إيرلانز" ستقوم بتسيير رحلات مستأجرة بين مطاري شيكاغو وبروكسل كجزء من عملية شحن جوية جماعية للقاح، بموافقة هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

وأضافت في تقريرها أن السلطات المعنية سمحت لشركة "يونايتد إيرلاينز" بتخزين كميات مضاعفة من الجليد الجاف على متن الطائرات، للحفاظ على اللقاح الذي يجب تخزينه في درجة تصل إلى 70 تحت الصفر.

وأوضحت أن شركة "فايزر" قامت بزيادة سعة التخزين في عدد من مواقع التوزيع المختلفة في بلجيكا، كما تخطط لإنتاج وتوزيع المزيد من الجرعات لدول أوروبا عن طريق مواقع تابعة لشركة "بيونتيك" الشريك الألماني لفايزر.

علاوة على ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن شركات الطيران الأخرى بدأت أيضا الاستعداد لعملية الشحن الجوي للقاح فايزر في المستقبل القريب، فور صدور الموافقة الرسمية من السلطات الأمريكية.

وأثبت لقاح "فايزر" الأمريكية المضاد لكورونا فعالية بنسبة تزيد عن 90%، بعد تجاوز المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، كما تعاقدت الشركة لتوزيع وتوريد ملايين من جرعات اللقاح المنتظر خلال العام المقبل.