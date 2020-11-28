آبى أحمد يرفض دعوات الحوار ويؤكد استمرار العمليات العسكرية فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - رفض رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، أمس الجمعة، دعوات الحوار التى دعا إليها الاتحاد الإفريقى بشأن إقليم تيجراى، مبلغًا موفدى الاتحاد عزمه على مواصلة العمليات العسكرية فى الإقليم الواقع فى شمال إثيوبيا، وذلك تزامنًا مع استعداد جيشه للمرحلة الأخيرة من الهجوم على قوات جبهة تحرير شعب تيجراى.





وكان أبى أحمد أعلن، أول أمس الخميس، بدء "المرحلة الثالثة والأخيرة" من حملته العسكرية ضد "جبهة تحرير شعب تيجراى"، حيث يخوض الجيش الإثيوبى معارك عنيفة ضد إقليم تيجراى منذ 3 أسابيع، ما أسفر عن وقوع آلاف القتلى بينهم مدنيين وقوات أمن. ويتصاعد القلق الدولى إزاء مصير نصف مليون شخص يقطنون ميكيلى، عاصمة إقليم تيجراى، حيث أعلن الجيش المركزى الإثيوبى إنه يحاصرها مهددًا بمهاجمتها. كما حذر قادة دوليون ومنظمات حقوقية من أن مثل هذا الهجوك سيشكل خرقًا لقواعد الحرب، داعين إلى وساطة عاجلة لإنهاء الصراع العرقى فى إثيوبيا.

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