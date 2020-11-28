كورونا يتوحش داخل أوروبا.. ارتفاع كبير في حصيلة الوفيات

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في قارة أوروبا، حاجز الـ400 ألف حالة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".
كانت منظمة الصحة العالمية توقعت في وقت سابق، أن يعود العالم إلى طبيعته ابتدا من العام المقبل، وسط نتائج مبشرة للقاحات مضادة لفيروس كورونا.
وذكرت المنظمة أن اللقاحات المنتظرة، فضلا عن الإجراءات المتبعة من المتوقع أن تؤدي إلى تفادي الإغلاق وتحقيق السيطرة الفعالة على الوباء.
وأعلنت عدد من الشركات الدولية نجاح تجار لقاحها بشأن فيروس كورونا بنسب تتجاوز 90%، على رأسها شركة "فايزر" الأمريكية.
كما أعلنت روسيا، أن لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا ثبتت فعاليته بنسبة 95%، بعد أكثر من شهر على التجارب.
وفيي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي بدء عملية التطعيم ضد فيروس كورونا لمواطني التكتل قبل نهاية العام الجاري.
وتظل الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من وباء كورونا من حيث عدد الوفيات بأكثر من 264 ألفا و823 حالة، بينما قفزت حصيلة الوفيات حول العالم لأكثر من 1.4 مليون حالة.
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