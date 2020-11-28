الصين تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم السبت، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق، سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، 21 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 25 نوفمبر، ارتفاعا من خمس حالات في اليوم السابق.

وأصدرت اللجنة الصينية، بيانًا قالت فيه إن 12 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وأعلنت اللجنة الصحية الصينية، انخفاض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى خمس، من ست حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الصيني الرئيسي الآن 86490 إصابة، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.