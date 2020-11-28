 مصر.. ضبط 5 آلاف سائق نقل جماعي بعد "مخالفة كورونا"

تمكنت أجهزة الأمن المصرية خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط نحو 5 الاف سائق نقل جماعي لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، وتحرير نحو 300 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بمواعيد الإغلاق.

وقال مصدر مسئول إن تشديد الحملات الأمنية يأتي حرصا من وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي قررتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس. وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية. وأضاف المصدر أنه تم احالة المخالفين للنيابة للتحقيق، وجارى استمرار تلك الحملات.

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