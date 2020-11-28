كشف أثري ثمين.. العثور على كنز مفقود من 1000 عام

عثر علماء آثار كوريون جنوبيون عن كنز مفقود منذ ما يقرب من 1000 عام تحت سطح البحر.
واكتشف العلماء الكنز الذي ضمّ عملات ذهبية بينما كانوا يبحثون عن آثار غارقة تحت الماء قبالة جزيرة جيجو.
وكانت المنطقة التي عثر فيها العلماء على عملات ذهبية ومشغولات خزفية ممرا للسفن التجارية الصينية منذ قرابة 1000 عام، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وحرص فريق الغوص الذي شارك في عملية استخراج الكنز على الأواني الفخارية، حيث وضعت في سلال ورفعت إلى الأعلى خارج الماء.
وكان الكنز مخبأ تحت كتلة حجرية يبلغ طولها 3.1 مترا، ووزنها أكثر من 586 كيلوغراما، بحسب ما ذكر المعهد الوطني للحياة البحرية في كوريا الجنوبية ومتحف جيجو الوطني، اللذين شاركا في عمليات الكشف.
ولإخراج الكنز تم تحطيم الكتلة الحجرية الكبيرة إلى قطعتين، وتم تثبيت كل واحدة منهما من المنتصف بمشبك قوي، لإبعادهما من الموقع.
وتعليقا على الكشف الأثري، قال باحثون إن ما تمّ العثور عليه يرجع لعهد أسرة سونغ والتي حكمت من 960 وحتى 1279 ميلادية، مؤكدين على المكانة الهامة التي كانت جزيرة جيجو تتمتع بها في طرق التجارية البحرية لشرق آسيا.
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