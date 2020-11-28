رئيس البرلمان العربي يعلن دعمه لمقديشو بعد الهجوم الإرهابي

أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو ، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وشدَّد رئيس البرلمان العربي على أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف أرواح الأبرياء لن يُثني جمهورية الصومال عن مواصلة جهودها الحثيثة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع الجمهورية الصومالية وشعبها في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة. وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه للجمهورية الصومالية في ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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