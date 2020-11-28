سلطان عمان معزيًا بـ مارادونا: صادق المواساة لأسرة الفقيد

بعث السلطان هيثم بن طارق برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس ألبرتو فرنانديز، رئيس جمهورية الأرجنتين، في وفاة نجم كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا.

وأعرب السلطان العماني فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته له وأسرة الفقيد والشعب الأرجنتيني الصديق.

ودفن مارادونا الخميس، في مراسم خاصة، في اليوم الأول لأيام الحداد الثلاثة التي أعلنت في الأرجنتين بعد وفاته.

كان مارادونا في منزل له في مدينة تيغري، بالقرب من العاصمة بوينس آيرس، حيث كان يمر بفترة نقاهة من عملية أجريت له في مطلع شهر نوفمبر الجاري، بسبب جلطة دموية في الدماغ.

ويعتبر مارادونا أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، حيث حاز على لقب بطل العالم عام 1986، ولعب في أندية متعددة منها "بوكا جونيورز" (الأرجنتين)، و"برشلونة" (إسبانيا)، و"نابولي" (إيطاليا)، كما عمل مدربا لفرق وأندية منها عربية.

وأعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الحداد ثلاثة أيام في البلاد على الأسطورة دييغو مارادونا.

وتوفى لاعب خط الوسط الأرجنتيني السابق، الذي يعده الكثير أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق، في منزله في مدينة تيغري، بالقرب من بوينس آيرس.

وأشار تقرير أولي بعد الوفاة، تناقلته وسائل إعلام أرجنتينية على نطاق واسع، إلى أن مارادونا عانى من "قصور حاد في القلب".