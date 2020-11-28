إسرائيل ترفع الجهوزية الأمنية في سفاراتها حول العالم.. تفاصيل

أفاد التليفزيون الإسرائيلي اليوم، السبت، بأن إسرائيل رفعت درجة الجهوزية الأمنية في سفاراتها حول العالم، وذلك بعد اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده في طهران.

وقالت القناة 12 العبرية، إن هذا الإجراء، جاء بعد توجيه إيران الاتهام لـ"إسرائيل" بالمسئولية عن اغتيال زاده.

وكانت القناة 12، قد نشرت تقريرًا قالت فيه إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألمح أمس، في نصف جملة عن الاغتيال الذي وقع في إيران.

واستعرض نتنياهو في مقطع فيديو على صفحته في "فيسبوك"، قائمة إنجازاته الأسبوعية، وقال: "هذه قائمة جزئية لأنه، لا أستطيع أن أخبركم بكل شيء".

واتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إسرائيل باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، مشددًا على أن العملية لن تبطئ مسار بلاده النووي، واعتبر أن عملية الاغتيال تظهر شدة يأس "العدو".

وقال روحاني في بيان نشره الموقع الإلكتروني للرئاسة اليوم: "مرة جديدة، الأيدي الشريرة للاستكبار العالمي، مع النظام الصهيوني المغتصب كمرتزقة، تلطخت بدماء أحد أبناء هذه الأمة، والأمة الإيرانية غرقت في الحزن على خسارة أحد علمائها المجتهدين"، وفق قوله.

في غضون ذلك، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن الجهة التي تقف خلف اغتيال محسن فخري زاده العالم الإيراني والخبير البارز في مجال الطاقة النووية في طهران.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن 3 مسئولين، أحدهم مسئول أمريكي من البيت الأبيض، والاثنان الآخران من مسئولي الاستخبارات الأمريكية، لم تسمهم، قولهم إن "إسرائيل وراء عملية اغتيال العالم الإيراني النووي محسن فخري زاده".