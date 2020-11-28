أخبار اليمن : العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين

العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيينواصلت قوى العدوان تصعيد خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إلى إصابة امرأة، وكثف الطيران غاراته على أمانة العاصمة وعدة محافظات أسفرت عن استشهاد وإصابة مواطنين اثنين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 214 خرقاً من بينها تسع غارات لطيران تجسسي على الفازة والدريهمي والجبلية وتحليق ثماني طائرات حربية في أجواء حيس وكيلو16 والفازة والمنظر وشارع الـ 50 والدريهمي.

وأشار إلى أن الخروقات شملت تحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والمنظر والجبلية وشارع الـ 50 والدريهمي واستحداث تحصينات قتالية في الدريهمي و34 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 222 قذيفة و146 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

واستهدفت قوى العدوان بشكل مكثف بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة قرية الزعفران في منطقة كيلو 16، وشن الطيران غارتين على قرية الجربة بمديرية الدريهمي وأربع غارات على منطقة الجبانة شمال مدينة الحديدة.

وأكد المصدر إصابة امرأة بجروح برصاص مرتزقة العدوان في قرية الفلاح بمديرية التحيتا.

وفي محافظة صعدة، استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى سكنية في مديرية رازح، فيما شن الطيران غارتين على منطقة الرصيفات بمديرية كتاف.

ولفت المصدر إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح بغارة لطيران العدوان على منطقة عطان بأمانة العاصمة، ونفق عدد من الخيول إثر ثلاث غارات استهدفت الاسطبلات في الكلية الحربية، وشن الطيران غارة على منطقة الحفا.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صنعاء ثلاث غارات على جبل عيبان في مديرية بني مطر، وثلاث غارات على منطقة الصمع بمديرية أرحب، كما شن غارتين على منطقة جربان وثلاث غارات على ريمة حميد بمديرية سنحان.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن سبع غارات على الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان، وغارة على المجمع الحكومي، وغارة على مبنى الأمن القديم، وغارة بجوار مضخة المياه في محافظة عمران.

وشن طيران العدوان غارتين على مدريتي مدغل وصرواح بمحافظة مأرب، وسبع غارات على مناطق متفرقة شرقي مديرية الحزم في محافظة الجوف.