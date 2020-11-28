أخبار اليمن : كورونا.. آخر الأرقام والإحصاءات حول العالم

كورونا.. آخر الأرقام والإحصاءات حول العالمكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى صباح اليوم السبت، أن حصيلة أعداد المصابين المعلن بلغت نحو 62 مليونا و38 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 42 مليونا و831 ألف مريض، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس نحو مليون و450 ألف وفاة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" تواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم.

وسجلت دول العالم الجمعة، زيادة طفيفة مقارنه باليوم الذي سبقه في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وتراجعاً محدودا في عدد الوفيات، حيث سجلت 613 ألف و237 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,821 حالة وفاة.

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (271,029 وفاة)، والبرازيل (171,998 وفاة)، والهند (136,238 وفاة)، والمكسيك (104,873 وفاة)، وبريطانيا (57,551 وفاة).