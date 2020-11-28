منظمة الصحة العالمية: أكثر من ثلث نساء العالم هن ضحايا العنف

أفادت منظمة الصحة العالمية في تقريرها حول العنف ضد المرأة، أن أكثر من ثلث نساء العالم هن ضحايا العنف الأسري.
ووفق بيانات منظمة الصحة العالمية فإنه من أصل كل 100 امرأة، العدد المفترض للنساء اللواتي تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي هو كالتالي:
-آسيا - المحيط الهادئ: 25/100
-أوروبا: 25/100
-الشرق الأوسط: 37/100
-الأمريكيتان: 30/100
-جنوب شرق آسيا: 38/100
-إفريقيا: 37/100
ولفت التقرير إلى أن 38% من مجموع النساء اللواتي كن ضحايا جرائم القتل، قد قتلن على أيدي شركائهن.
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