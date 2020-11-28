قمة مصرية فلسطينية بين الرئيس السيسي وأبو مازن غدًا

أعلن سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية "دياب اللوح"، عن انعقاد قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي سيصل إلى القاهرة غدا، الأحد.

وأكد السفير دياب اللوح أن لقاء قمة الذي سيجمع أبو مازن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يجسد التشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وفي وقت شديد الخصوصية تمر به المنطقة برمّتها.

وقال السفير دياب اللوح إن الزيارة تأتي في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 و عاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد بموقف مصر الكنانة قيادة وشعبًا والتي تقف بجانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، واعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، وأولتها كل الرعاية والاهتمام، وقدمت عبر تاريخها الممتد التضحيات الجسام من أجلها.