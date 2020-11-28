من أصول إفريقية.. موقع أمريكي يكشف مرشح بايدن لمنصب وزير الدفاع

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الدفاع، وسط تكهنات حول المرشحين لشغل هذه الحقيبة الهامة.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلا عن مصادر مطلعة أن بايدن يخطط لتعيين الجنرال المتقاعد لويد أوستن، في منصب وزير الدفاع.

وفي حال تعيينه، سيصبح الجنرال أوستن أول أمريكي من أصول إفريقية يشغل منصب وزير الدفاع في تاريخ الولايات المتحدة.

يأتي أوستن ضمن قائمة مختصرة يدرس بايدن الاختيار بينها لتولي المنصب، بينهم جي جونسون وتامي دوكوورث، وميشيل فلورونوي.

كان بايدن أعلن الأسبوع الماضي أعضاء إدارته والمناصب الهامة المتعلقة بالأمن القومي، لكنه كان من الملاحظ عدم اختياره وزيرا للدفاع.

وشغل أوستن منصب قائد القيادة المركزية الأمريكية وتقاعد في 2016، ويتطلب تعيينه موافقة من الكونجرس.

كانت تقارير أمريكية ذكرت أن بايدن ينوي ترشيح ميشيل فلورنوي، وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية السابقة لشئون السياسة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لمنصب وزير الدفاع.

لكن التأخر في إعلان اسم فلونوي، أثار تكهنات حول وجود خلافات بين الديمقراطيين حول وجودها، رغم خبرتها الواسعة، وفي حال اختيارها ستصبح أول سيدة أمريكية تتولى المنصب.

وأشارت تقارير إلى أن وزير الأمن الداخلي السابق في عهد إدارة أوباما، جي جونسون، مرشح أيضا للمنصب، لكنه يمكن أن يتولى حقيبة وزارة العدل.

ومن المقرر أن يصوت المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر على الرئيس الفائز في الانتخابات الأمريكية، قبل بدء مراسم التنصيب رسميا في 20 يناير المقبل.