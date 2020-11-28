ملك الأردن يستقبل أبو مازن في عمّان.. الأحد

يستقبل ملك الأردن عبد الله الثاني ابن الحسين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في العاصمة عمان، غدا الأحد.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن الرئيس أبو مازن سيتوجه غدا الأحد إلى الأردن، للاجتماع مع الملك عبد الله الثاني، وذلك لإطلاعه على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الرئيس الفلسطيني سيتشاور مع الملك عبدالله الثاني في جملة من القضايا ذات الأهمية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المتواصلين بين القيادتين.
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