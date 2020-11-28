زلزال شدته 5.5 درجة يضرب جزر الكوريل الشمالية في الشرق الأقصى الروسي

أعلنت الهيئة الجيوفزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب جزيرة باراموشير بشمال الكوريل في الشرق الأقصى الروسي. وقالت رئيسة مركز رصد الزلازل يلينا سيمينوفا، لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "إنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.5 درجة، وكان مركز الزلزال على بعد 100 كيلومترا جنوب شرق جزيرة باراموشير بشمال الكوريل وعلى عمق 55 كيلومترا". وأوضحت رئيسة المركز أن القاطنين بالمنطقة شعروا بالهزة الأرضية.

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