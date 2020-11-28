إسرائيل ترفع حالة التأهب فى سفاراتها بعد تهديد طهران بالرد على اغتيال زاده

جدة - نرمين السيد - رفعت إسرائيل حالة التأهب فى سفاراتها وممثلياتها الدبلوماسية حول العالم فى أعقاب إعلان إيران عن مقتل العالم النووى، محسن فخرى زاده، حسبما نقلت قناة "العربية" عن وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت.





وقالت القناة "12" الإسرائيلية، اليوم السبت، إنه "فى مواجهة اتهام إسرائيل باغتيال رئيس البرنامج النووى الإيرانى، محسن فخرى زاده، واحتمال الرد، رفعت إسرائيل صباح اليوم مستوى التأهب فى سفاراتها حول العالم".

وأضافت القناة: "كما اتخذت مراكز يهودية حول العالم احتياطات مماثلة"، لافتة إلى أن القرار جاء فى أعقاب توعد المرشد الإيرانى حسن خامنئى بالانتقام، وكتب على تويتر: "نقسم بالثأر لموت العالم".

بينما امتنعت إسرائيل عن التعليق على اغتيال العالم النووى الإيرانى، محسن فخرى زاده، فى منطقة آبسرد دماوند فى العاصمة طهران. كما لم يؤكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أو ينفى الاتهامات الإيرانية لإسرائيل بالمسؤولية عن عملية الاغتيال.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى نشر بعد دقائق من الإعلان عن الاغتيال شريط فيديو استعرض فيه نشاطاته خلال أسبوع، واستهله قائلاً: "لا يمكننى الكشف عن كل شىء لكم".

واستدعت العديد من التقارير ما حدث عندما أشار رئيس الوزراء الإسرائيلى فى عام 2018 إلى اسم العالم النووى الإيرانى محسن فخرى زاده، وقال معلقًا: "تذكروا هذا الاسم". وحينذاك كشف فى مؤتمر صحفى عن أن الموساد تمكن من الحصول على عشرات الآلاف من الوثائق الخاصة بالأرشيف النووى الإيرانى من داخل العاصمة طهران فى عملية سرية.

وقال نتنياهو وقتها، إن "فخرى زاده، وهو عميد فى الحرس الثورى الإيرانى وأستاذ الفيزياء فى جامعة الإمام الحسين التابعة للحرس الثورى، لعب دورًا مركزيًا فى البرنامج النووى الإيرانى".