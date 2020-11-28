البرازيل تسجل 172 ألف وفاة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى البرازيل، اليوم السبت، تسجيل 514 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالى عدد الوفيات جراء الجائحة فى البرازيل إلى 172 ألف حالة، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.





وبحسب تقرير وزارة الصحة البرازيلية، سجلت البلاد 34 ألفًا و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 6.238.350 إصابة مؤكدة. وبرغم تراجع مؤشر الوفيات والإصابات مقارنة بالأعداد المسجلة يوم الخميس، الذى سجلت فيه البرازيل 691 حالة وفاة وأكثر من 37 ألف حالة إصابة، فى ارتفاع متواصل منذ 14 يومًا، سجلت فيهم البلاد معدلات وفاة 500 يومية، و30 ألف إصابة.

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