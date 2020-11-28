وفاة شقيق عمر البشير داخل محبسه بـ كورونا

ووردت أنباء عن تفاصيل سبب وفاة عبدالله البشير شقيق الرئيس السوداني السابق المعزول والمعتقل لصلته بالفساد المالي، اليوم السبت .
وبحسب وسائل إعلام محلية، توفي عبدالله البشير شقيق الرئيس السوداني السابق في أحد مراكز الحجر الصحي بالخرطوم بعد صراع طويل مع كورونا، بالإضافة إلى تشخيص إصابته بالسرطان.
وقال عدد من جيرانه، إن جثمان شقيق البشير وصل إلى منزله بضاحية كافوري مربع9، وأقيم سرداق العزاء، وسيتم مواراته الثرى في مقابر حلة حمد المجاورة بعد صدور إذن النيابة.
ولم يصدر نفي أو تأكيد لخبر وفاة عبدالله البشير شقيق الرئيس السوداني السابق من السلطات السودانية حتى الساعة 8:40 بتوقيت جرينتش.
اعتقل عبد الله البشير، القائد الأكثر إثارة للجدل في نظام الإخوان، بعد أشهر قليلة من إقالة شقيق، على خلفية قضايا فساد مالي وثروة غير مشروعة ومريبة.
وبعد مرضه ، سمح المدعي العام السوداني بنقله من سجن "كوبر" الوطني إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة.
عمل عبدالله البشير طبيبًا في القوات المسلحة لمدة 15 عامًا، ثم تقاعد وتحول إلى رجل أعمال وأصبح من أغنى أثرياء السودان خلال فترة وجيزة.
وعبدالله متهم بممارسة أبشع أنواع استغلال السلطة لجمع الثروة وخدمة أسرته وإطعام الحركة السياسية الإسلامية.
وكانت لجنة تفكيك الإخوان قد صادرت مئات الأراضي السكنية والزراعية لعائلة البشير وكان عبد الله يملك حصة كبيرة منها، بعد ثبوت حصولهم عليها بشكل غير قانوني.
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