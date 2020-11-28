انفجار فى الرياض يقتل شخصا ويصيب 6 آخرين.. تعرف على التفاصيل

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم، السبت، مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، جراء انفجار بسبب تسرب غاز في أحد المطاعم بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال الدفاع المدني السعوي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر": "باشر مدني الرياض حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية، نتج عنه وميض لحظي تسبب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص آخرين".

وأشار الدفاع المدني السعودي، إلى حدوث أضرار مادية في الموقع والمحلات المجاورة وإلى أن حالة المصابين مستقرة.

وشارك مواطنون مشاهد وصورا تظهر حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمكان وبالمحلات التجارية.