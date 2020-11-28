خبير يتوقع حلول كارثة بالولايات المتحدة قريبًا

مع اقتراب أسبوع عيد الشكر في أمريكا ودولٍ أخرى، من نهايته، يحذر المزيد من الخبراء من أن وباء كورونا المستجد Covid-19 من المحتمل أن يزداد سوءًا في الأسابيع المقبلة قبل أن يبدأ لقاح محتمل في تقديم بعض العون، ويقي الملايين شره، وفقًا لماذكرته شبكة سي إن إن الأمريكية.

تم تسجيل أكثر من 205000 حالة جديدة أمس الجمعة في أمريكا، في أعلى حصيلة معنلة خلال أيام عن الوباء.

وتبلغ الولايات المتحدة عن أكثر من 100000 إصابة كل يوم منذ 25 يومًا متتاليًا، ولا تزال حالات الاستشفاء عند مستويات عالية قياسية.



وسجلت أمريكا عدد قتلى يومي أقل من 1000 وفاة مرتين فقط خلال الأسبوع الماضي، بينما شهد اليومان السابقان لعيد الشكر أكثر من 2000 حالة وفاة.

وعلى الرغم من وجود المزيد من الأخبار السارة على جبهة اللقاحات، في الوقت الحالي يحتاج الأمريكيون إلى "الاحتماء" والاستعداد لفصل الشتاء الصعب، وفقًا للدكتورة لينا وين، طبيبة الطوارئ والأستاذة الزائرة في معهد ميلكن بجامعة جورج واشنطن.

وقالت لينا وين لشبكة CNN: "لا يمكننا أن نقلل من حذرنا. اللقاحات ستحدث فرقًا كبيرًا في الربيع والصيف المقبلان، ولن تحدث فرقًا الآن".

كما نصحت أي شخص سافر لزيارة عائلته أو الأصدقاء أو استضاف الضيوف خارج البيت بالحجر الصحي الذاتي وإجراء مسحات اختبارية للتأكد من السلامة، لكن العزل هو الأهم.

أعلنت السلطات في كبرى مدن ولاية كاليفورنيا، أن كل التجمعات العامة والخاصة لأفراد لا ينتمون لأسرة واحدة محظورة، باستثناء المراسم الدينية والتظاهرات، لفترة ثلاثة أسابيع على الأقل.

وأشارت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلى أن هذا القرار سيستمر على الأقل لغاية 20 من شهر ديسمبر القادم.

وكما أقرت حكومة لوس أنجلوس الأمريكية منع غالبية التجمعات العامة والخاصة، حيث إن فيروس كورونا أدى إلى تراجع المقبلين على الشراء في يوم "بلاك فرايداي"، بالولايات المتحدة.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إن دراسات أن حوالي 60 إلى 70% من الناس للعالم من الضروري أن يحصلوا على تحصين ضد كوفيد-19.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 على مستوى العالم عتبة الـ61 مليونا، فيما تخطى عدد الوفيات 1.4 مليون، وفقا لأحدث البيانات الواردة من جامعة جونز هوبكنز.