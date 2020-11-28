أخبار اليمن : الامين العام يعزي بوفاة اللواء محمد صلاح

الامين العام يعزي بوفاة اللواء محمد صلاحبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة، بوفاة اللواء المناضل/ محمد محمد صلاح، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار الأمين العام إلى عدد من مناقب الفقيد وادواره النضالية، كواحد من مناضلي ثورة ٢٦ سبتمبر1962م، قضى معظم حياته في خدمة الوطن والدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة، في مجال السلك العسكري، وكان آخر عمل له قائدا لمعسكر خالد.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى/ احمد محمد صلاح عضو اللجنة الدائمة الرئيسية نائب رئيس دائرة الإدارة والخدمات بالأمانة العامة للمؤتمر، والى العميد/ عبدالله محمد صلاح، والعميد / رضوان محمد صلاح، واخوانهم، وكافة ال صلاح بمديرية جبل الشرق محافظة ذمار، عبّر الامين العام للمؤتمر الشعبي العام - باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يعصم قلوب أهله واصدقائه بالصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"