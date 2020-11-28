- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وكانت مصادر متطابقة أكدت لقناة "العربية"، منذ قليل، أن عاصمة إقليم تيجراى "ميكيلى" تتعرض لقصف عنيف من الجيش الإثيوبى.
ويتصاعد القلق الدولى إزاء مصير نحو نصف مليون شخص يقطنون ميكيلى، منذ أعلن الجيش المركزى الإثيوبى إنه يحاصرها لمهاجمتها، وسط تحذيرات من أن مثل هذا الهجوك سيشكل خرقًا لقواعد الحرب، داعين إلى وساطة عاجلة لإنهاء الصراع العرقى فى إثيوبيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الجيش الإثيوبى يبدأ هجوما وقصفا عنيفا على عاصمة تيجراى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.