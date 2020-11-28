عاجل.. الجيش الإثيوبى يبدأ هجوما وقصفا عنيفا على عاصمة تيجراى

جدة - نرمين السيد - وكانت مصادر متطابقة أكدت لقناة "العربية"، منذ قليل، أن عاصمة إقليم تيجراى "ميكيلى" تتعرض لقصف عنيف من الجيش الإثيوبى.

ويتصاعد القلق الدولى إزاء مصير نحو نصف مليون شخص يقطنون ميكيلى، منذ أعلن الجيش المركزى الإثيوبى إنه يحاصرها لمهاجمتها، وسط تحذيرات من أن مثل هذا الهجوك سيشكل خرقًا لقواعد الحرب، داعين إلى وساطة عاجلة لإنهاء الصراع العرقى فى إثيوبيا.