حمل 18 ألف دولار دون تصريح.. توقيف رئيس هندوراس الأسبق

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية، تم إطلاق سراح ثيلايا بعد توقيف دام 8 ساعات فى مطار كونتين بالعاصمة تيجوثيجالبا مساء الجمعة، بتهمة حمل 18 ألف دولار أمريكى بدون تصريح، بينما لا يسمح القانون المحلى فى هندرواس للأشخاص بحيازة أكثر من 10 آلاف دولار أثناء السفر.
وقال الرئيس السابق إن النيابة قامت بعملها، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن الأموال لا تعود إليه. وقال: "النيابة سوف تحقق ونحن أيضًا، من الجيد أن يحققون وأن نرى من الذى وضع هذه الأموال فى حقيبتى لأن (هذه الأموال) ليست ملكى".
كما خرجت فى أعقاب ذلك مظاهرات فى الشوارع منددة باعتقال ثيلايا الذى تمت الإطاحة به فى انقلاب عسكرى يوم 28 يونيو 2009، ما دفع الشرطة إلى تفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع.
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