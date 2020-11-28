السعودية تسجل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية السعودية 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.
ويرتفع بذلك إجمالي المصابين بفيروس كورونا في السعودية إلى 356911 حالة إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بالفيروس في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 5870 حالة وفاة.
وكشفت السعودية عن 401 حالة تعاف جديدة من الوباء، ليصبح إجمالي المتعافين 346023 حالة.
كانت منظمة الصحة العالمية توقعت، للمرة الأولى، أن تعود الحياة إلى طبيعتها في العام المقبل، وسط مؤشرا إيجابية لظهور لقاحات مضادة لكورونا.
من جانبها، قالت كاترين أوبراين، مديرة إدارة التحصين واللقاحات والبيولوجيا بالمنظمة، إن نحو 60 إلى 70% من سكان العالم بحاجة لأن يكونوا محصنين لوقف انتقال فيروس كورونا.
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