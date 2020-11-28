أمين الناتو: الصين ليست عدوًا لكنها أصبحت قوة عسكرية بشكل متزايد

جدة - نرمين السيد - اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، أن الصين ليست عدوًا، إلا أنه حذر فى الوقت ذاته من أن الصين أصبحت قوة عسكرية متقدمة بشكل متزايد، وذلك قبيل الاجتماع المقرر لوزراء خارجية الحلف لمناقشة عواقب صعود الصين.





وفى تصريحات لمجموعة صحف "فونكة" الألمانية، قال ستولتنبرج إن الصين تستثمر بكثافة فى القدرات العسكرية الجديدة، مضيفًا أن ذلك يشمل أسلحة وصواريخ نووية جديدة يمكن أن تصل إلى جميع حلفاء الناتو، قائلاً: "علينا مناقشة عواقب صعود الصين". وفى الوقت ذاته، أكد ستولتنبرج على أن "الصين ليست عدوًا. إنها تقدم لشركاء الناتو فرصًا اقتصادية ضخمة"، موضحًا فى المقابل، أن الناتو يرصد تصرفات بكين فى بحر الصين الجنوبى، ويرى "أنها لا تشاركنا قيمنا ومبادئ الديمقراطية - وهذا واضح الآن فى هونج كونج أو فى التعامل مع الأقليات". ويتجه الناتو لمناقشة مسألة الصعود العسكرى الصينى خلال اجتماع للحلف مع اليابان وأستراليا ونيوزيلندا، إضافة إلى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ودولتا الاتحاد الأوروبى السويد وفنلندا.

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