البحرية الأمريكية: نشر حاملة الطائرات بالخليج لا يرتبط بتهديد معين

جدة - نرمين السيد - نشرت البحرية الأمريكية حاملة الطائرات "نيميتز" فى الخليج، الأسبوع الماضى، وذلك قبل أيام من اغتيال عالم النووى الإيرانى البارز محسن فخرى زاده، إلا أن البحرية أصدرت بيانًا تؤكد فيه أن "هذا ليس له صلة بأى تهديد معين".





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأمريكى، ومقره البحرين، الكوماندر ريبيكا ريباريتش: "لا توجد تهديدات معينة دفعت لعودة المجموعة القتالية للحاملة نيميتز". وأضافت المتحدثة فى بيان إلكترونى، بعد نشر حاملة الطائرات يوم الأربعاء الماضى، أن "إعادة النشر متصل بخفض عدد القوات الأمريكية فى العراق وأفغانستان". وأوضحت أن "هذا الفعل يضمن أن لدينا قدرة كافية للرد على أى تهديد وردع أى خصم عن التحرك ضد قواتنا خلال خفض القوات".

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