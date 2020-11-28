انتخاب حسين إبراهيم طه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي

أفادت وسائل إعلامية بانتخاب التشادي حسين إبراهيم طه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي بعد انتهاء ولاية يوسف العثيمين. وانتخب الدبلوماسي التشادي المخضرم حسين إبراهيم بالإجماع أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي في دورتها السابعة والأربعين. جاء ذلك في ختام اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في نيامي بالنيجر، بمشاركة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. وقال الوزير السعودي إن المملكة دعمت ترشح حسين إبراهيم لأمانة منظمة التعاون الإسلامي. في وقت سابق، أدانت منظمة التعاون الإسلامي "الخطاب المعادي للإسلام"، معربة عن رفضها ربط الإرهاب بالإسلام، وأكدت أن حرية التعبير لا تعني التجريح أو المساس بالرموز الدينية.

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