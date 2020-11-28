كيفية الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني وأون لاين وحجز موعدها بالكويت

كيفية الاستعلام عن البطاقة المدنية اكثر ما يشغل المواطنين بالكويت حيث تصدر البطاقة المدنية من الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي تقدم العديد من الخدمات بالكويت المتنوعة، كما أن البطاقة المدنية هي أثبات هوية للكويتي أو غيرة يتم تجديدها وقت الانتهاء أو معرفة ميعاد التجديد من خلال الهيئة العامة ويكون ذلك الكتروانيا ويوجد الكثير من الاستعلامات إلكترونيا بتسجيل بيانات المولود الجديد بالإضافة إلى تسجيل إقامة الالتحاق بعائل للمرّة الأولى وغيرها من الاستعلامات التي وفرتها الهيئة للمواطنين بدولة الكويت لتسهيل معرفة كافة الإجراءات دون الذهاب إلى المكاتب والفروع وتقليل الوقت والجهد المبذول.

الدخول إلى الموقع الرسمة للهيئة العامة للمعلومات المدنية. الضغط على اختيار حالة البطاقة. يتم ادخل الرقم المدني. ثم أدخال كود التحقق. أدخال البيانات المطلوبة بدقة وصحيحه. الضغط على اختيار الاستعلام.

الدخول إلى الموقع الرسمة للهيئة العامة للمعلومات المدنية. اختيار الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية. يتم ادخل الرقم المدني. الضغط على اختيار الاستعلام. ظهور تفاصيل البيانات الخاصة بالبطاقة المدنية.

الدخول إلى الموقع الرسمة للهيئة العامة للمعلومات المدنية. الضغط على اختيار حالة البطاقة. يتم ادخل الرقم المدني. ثم أدخال كود التحقق. عرض حالة طلب تجديد البطاقة.

الدخول إلى الموقع الرسمة للهيئة العامة للمعلومات المدنية. الاختيار من القائمة خانه حجز موعد. الضغط على خيار ابدأ الخدمة. الضغط على اختيار موعد حجز جديد. ادخل البيانات المطلوبة الرقم المدني ورقم الهاتف واسم الفرع واسم المكتب. يتم بعد ذلك تحديد نوع الطلب وعدد الطلبات. الضغط على التالي. تعيين الموعد المتاح من قائمة المواعيد المتاحة. الضغط على التالي. مراجعة البيانات والتأكد منها لحفظ حجز الموعد. معرفة رقم الكود ويتم طباعته والذهاب به في الموعد المحدد.

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والجدير بالذكر أن من الممكن الاستفسار عن كافة المواعيد والاستعلام عن البطاقة المدنية بالهاتف من خلال الرقم 1889988 للرد الصوتي من خدمة العملاء والإجابة على كافة الأسئلة وحل المشاكل التي تقابل المواطنين.