أشخاص يمتلكون مناعة ضد كورونا رغم عدم إصابتهم

■ 19 إصابة بمجلس الوزراء السوداني

■ روبوت مصري يجري اختبارات كورونا

■ إصابات جديدة بالمدارس السورية

■ كندا تبدأ عمليات التلقيح مطلع 2021

■ تخفيف القيود الصحية بالأرجنتين

■ بريطانيا تتحدث عن توقف كورونا عن النمو

لندن ـ عواصم ـ ـ وكالات:

رجح علماء من معهد “فرانسيس كريك” وكلية لندن الجامعية، أنهم وجدوا تفسيرا لقدرة بعض الأشخاص على التصدي لعدوى فيروس كورونا بشكل أفضل من غيرهم. حيث رصدوا أجساما مضادة لفيروس كورونا لدى أشخاص لم يسبق لهم أن أصيبوا بالعدوى. وقام العلماء بإجراء دراسة طبية نشرت مؤخرا في مجلة “ساينس” العلمية المرموقة، حيث قاموا بتطوير فحص ذي حساسية عالية لأجل رصد الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد اسمه العلمي “سارز كوف 2”. يستخدم لأجل معرفة ما إذا كان الشخص الذي أصيب بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد19، ثم تعافى منه قد اكتسب أجساما مضادة. من جهتها، أعلنت مسؤولة رفيعة المستوى بمنظمة الصحة العالمية أنه يتعين تحصين نسبة تتراوح مابين 60 إلى 70 % من السكان ضد فيروس كورونا المستجد للحد من انتشار عدوى الفيروس. وقالت كاثرين أوبراين رئيسة قسم اللقاحات بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي في جنيف مساء امس الاول إن هذه النسبة تعتمد على العديد من الدراسات . وأوضحت كاثرين أوبراين أن هناك بعض الدراسات أظهرت أن هذه النسبة ضرورية لتحقيق الحد من الإصابة بعدوى الفيروس. وأضافت “سيحصل الكثير من الأشخاص على المناعة وسيحمون الآخرين”، مبينة أن تطعيم هذا العدد هو وحده ما يوقف انتشار الفيروس. وقد أظهرت بيانات موقع وورلد ميترز أن إجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد بلغت 62 مليونا و101 ألف و294 حالة.

الى ذلك، أكد مجلس الوزراء السوداني وجود 19 حالة إصابة بفيروس كورونا بين موظفي المجلس، عقب إجراء فحص لمخالطي وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، الذي ثبتت إصابته أمس الاول. وفي مصر، قام مخترع مصري بتجربة روبوت لإجراء الكشف الحراري للوقاية من مرض كوفيد19 عن بعد بواسطة جهاز للتحكم. ففي مستشفى خاص شمال القاهرة، يقيس الروبوت المسمى “كيرا03” درجة حرارة المرضى وينبههم لو كانوا لا يضعون كمامات. ويقول محمود الكومي، مصممه إنه يمكن أن يسهم في الحد من التعرض للعدوى ومنع انتقال الفيروس. وقد أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 357 حالة إصابة جديدة بالفيروس و12 وفاة. من جهتها، سجلت وزارة الصحة المغربية 4592 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 345276 حالة. كما سجلت الوزارة وفاة 70 حالة جديدة. وفي سوريا، أكدت مديرة الصحة المدرسية بوزارة التربية بأن هناك أكثر من 100 إصابة خلال الأسبوع الأخير، فيما قررت مديرية التربية في محافظة السويداء جنوب سوريا إغلاق ثانوية في مدينة صلخد لمدة أسبوعين بعد تسجيل إصابات مرتفعة.

دوليا، قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إن عمليات تلقيح واسعة النطاق ضد مرض كوفيد19 سوف تبدأ مطلع العام 2021، ومن المتوقع أن يتم تلقيح غالبية الكنديين بحلول التوقيت الحالي من العام المقبل. وفي البرازيل قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 34130 إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلا عن 514 وفاة مرتبطة بالفيروس. بدوره، أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز تخفيف القيود الصحّية في الأرجنتين في ضوء انخفاض عدد الإصابات بكوفيد19 المسجّلة خلال الأسابيع الأخيرة.

الى ذلك، ذكر مسؤولو الصحة البريطانيون أن تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد19” ربما توقف عن التزايد لأول مرة، منذ ثلاثة أشهر. وأوضحت اللجنة الاستشارية العلمية الحكومية أن “المعدل آر”، أي عدد الأشخاص الذين ينتقل إليهم الفيروس من المصاب الواحد، يتراوح بين 0.9 و 1.0. من جهتها، تجاوزت فرنسا عتبة خمسين ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، حيث أفادت وكالة “فرانس 24”، بأن إجمالي حصيلة الوفيات في المستشفيات والمراكز الصحية الاجتماعية الفرنسية، بلغت 50 ألفا و237، وفق إدارة الصحة العامة.

وفي بلجيكا، قال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو إنه اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل سيعاد فتح جميع المحلات التجارية بضوابط صحية صارمة بدلا من الاقتصار على فتح متاجر المواد الغذائية والمحلات التي تتعامل بالبضائع ذات الأهمية الشديدة. وفي روسيا، قال وزير الدفاع سيرجي شويجو إن روسيا تعتزم تطعيم أكثر من 400 ألف عسكري ضد كوفيد19، فيما أبلغت السلطات عن تسجيل مستوى قياسي للإصابات اليومية بفيروس كورونا، بلغ 27543 إصابة جديدة. في السياق، كشفت المتحدثة باسم الرئيس البيلاروسي ناتاليا إيسمونت، أن العديد من المسؤولين تلقوا لقاح “سبوتنيك 5” الروسي في الفترة الأخيرة.