أخبار اليمن : تدشين حملة طارئة للتحصين ضد شلل الأطفال

تدشين حملة طارئة للتحصين ضد شلل الأطفالدشن رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور اليوم، الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الأطفال والتي تستهدف على مدى ثلاثة أيام تطعيم خمسة ملايين و500 طفل وطفلة دون سن الخامسة بأمانة العاصمة والمحافظات.

حيث قام رئيس الوزراء ومعه وزيرا الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل والإدارة المحلية علي القيسي وممثلو منظمتي الصحة العالمية واليونيسف بمستشفى السبعين للأمومة والطفولة بإعطاء جرعات اللقاح لعدد من الأطفال إيذاناً بتدشين الحملة.

واستمع رئيس الوزراء من القائمين على الحملة إلى شرح عن الحملة التي ينفذها 14 ألف و677 فريقا تضم 27 ألف و500 عامل صحي .. موضحين أن الحملة التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسف وتحالف اللقاح العالمي، تستهدف الأطفال دون سن الخامسة من العمر بجميع المحافظات بمن فيهم الأطفال الذين تم تحصين سابقا.

وأكد رئيس الوزراء، في تصريح لوسائل الإعلام، أهمية هذه الحملة التي تستهدف حماية أطفال اليمن من الإصابة بشلل الأطفال خاصة بعد تسجيل حالات إصابة بهذا المرض.

وأشار الدكتور بن حبتور، إلى الأبعاد الإنسانية والوطنية لهذه الحملة.. منوها بما تبذله وزارة الصحة من جهود بالتعاون مع الجهات المعنية في كافة محافظات الجمهورية.

وقال " فرق كثيرة ومشرفين صحيين جميعهم يتجهون صوب انجاز هذه المهمة لأهميتها ولخطورة ما يمكن أن يتعرض له الأطفال في حال تأخرها ".. مشيدا بجهود وزارتي الصحة والإدارة المحلية والسلطات المحلية في المحافظات التي ستشرف على الحملة ومكاتب الصحة والفرق الميدانية.

من جانبه أكد وزير الصحة العامة والسكان، أن الحملة تأتي في إطار مكافحة الأوبئة في الجمهورية اليمنية ومنها شلل الأطفال الذي ظهر في بعض المحافظات .

وقال" اليوم ندشن الحملة الطارئة على مستوى المحافظات ونستهدف خمسة ملايين ونصف المليون من الأطفال دون سن الخامسة".

ودعا الوزير المتوكل الآباء والأمهات إلى الدفع بأبنائهم لأخذ جرعات اللقاح .. مشيدا بجهود الكوادر الصحية في تنفيذ الحملة وكذا السلطات المحلية ووسائل الإعلام وشركاء العمل الصحي.

بدوره أشاد وزير الإدارة المحلية بحرص وزارة الصحة على تنفيذ الحملة الطارئة .. داعيا محافظي المحافظات ومدراء المديريات وعقال الحارات إلى التعاون مع فرق التحصين.

من جانبه أشار وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الدكتور محمد المنصور إلى أهمية الحملة الطارئة لتحصين الأطفال ضد هذا المرض.. مؤكدا عزم الوزارة الحفاظ على خلو اليمن في خلوه من مرض شلل الأطفال.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر التدشين مدير مكتب الصحة بأمانة العاصمة الدكتور مطهر المروني ومديرة مستشفى السبعين الدكتورة ماجدة الخطيب وعدد من المسئولين بوزارة الصحة .

